Due pecore uccise e otto ferite nel fine settimana, allarme CIA per i continui attacchi del lupi

Neanche un mese è passato dalla riunione a Pieve di Teco dove CIA, con le altre associazioni di categoria, chiedeva a gran voce un cambio di passo sulla normativa in materia di indennizzi dagli attacchi che questo fine settimana altre due aziende agricole hanno subito attacchi, uno a Prati Piani, Montalto Carpasio e l’altro a Borgomaro a meno di 30 metri dall’abitato.

"Gli allevatori non hanno invaso il territorio nativo dei lupi ed essi sono, da generazioni, custodi e manutentori degli alpeggi, ma in queste condizioni diventa difficile continuare le attività - spiega Massimiliano Pirrello, responsabile dalla Cia Imperia, che continua -. Ci piace sempre fare il paragone con un commerciante che, ogni settimana, si vede distrutto il proprio locale da atti vandalici e non riceve mai indennizzi né tutele. La fauna selvatica sta mettendo a serio rischio la sopravvivenza di molte aziende agricole che senza protezione da parte di organi preposti e indennizzi congrui per le costanti perdite, sia in termine di capi che di prodotti, si troveranno costretti a mettere da parte i loro sogni abbandonando poi il territorio con tutte le conseguenze del caso".

Ancora una volta CIA chiede a gran voce alla Regione lo snellimento della burocrazia sui rimborsi e sull’accertamento di decesso da predazione.