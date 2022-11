Sanremo: polemiche dopo la Urban Downhill “Ci accusano di aver lasciato disordine nella Pigna, ma abbiamo sistemato tutto pulendo anche la strada” (fotogallery)

Un giorno intero di gare, 150 iscritti da tutta Europa, campioni internazionali in città, centinaia di persone sul tracciato. La 7ª edizione della Urban Downhill è stata a tutti gli effetti un successo senza precedenti, evento che si conferma una chicca nel calendario sportivo di Sanremo e che ogni anno avvicina tanti ragazzi alla bellezza della bicicletta in velocità tra i vicoli del centro storico.

Ma, come purtroppo spesso accade in città, qualcuno ha storto il naso e, in pieno stile ligure all’insegna del ‘mugugno’ a tutti i costi, ha puntato il dito contro l’organizzazione sostenendo di aver ritrovato la Pigna sporca dopo il termine della gara. La cosa è stata anche segnalata alla Polizia Locale che, questa mattina, ha interpellato gli organizzatori per verificare sul posto la veridicità delle lamentele che, però, non hanno trovato riscontro.

Fabio Carota, organizzatore dell’evento con la sua Sanremo Bike School, ci ha accompagnati in una passeggiata lungo il percorso della downhill che, in effetti, risulta perfettamente ripristinato. “Dopo la gara abbiamo ripulito tutto, sistemato tutta l’attrezzatura e pulito le strade anche con la scopa - ci racconta Carota - oggi restano solamente le transenne la cui rimozione non spetta a noi, ma al Comune. È stata una bella festa con tanta gente per le strade garantendo anche il passaggio. Tutto è stato rimesso a posto, come si può vedere oggi”.

Ripercorriamo il tracciato della Urban Downhill per vedere in quali condizioni si trova dopo la gara