Tre nuove Stelle Michelin a Ventimiglia, Confcommercio: “Nota positiva che è sprono a continuare superando gli ostacoli”

Delle tre nuove Stelle Michelin assegnate ad altrettanti ristoranti della Liguria, due sono arrivate a Ventimiglia. A conquistarle sono stati gli chef Enrico Marmo del ristorante “Balzi Rossi” ed Antonio Buono del ristorante “Casa Buono”. Una grande soddisfazione per la Confcommercio e per tutto il territorio.

Sottolinea Dario Trucchi, presidente della Confcommercio di Ventimiglia: “Veder premiati gli sforzi di colleghi ristoratori, che si impegnano ogni giorno per tenere alto il valore non solo dei loro prestigiosi locali, ma dell’intero territorio, non può che essere motivo di grande soddisfazione. Nel complimentarci con questi grandi professionisti, ribadiamo loro e a tutti i colleghi, la vicinanza e l’impegno concreto di Confcommercio nel sostenere e promuovere le istanze delle imprese, soprattutto in questo periodo costellato purtroppo di ben note difficoltà. Questa nota positiva è lo sprono a continuare, impegnandoci, tutti insieme, a superare gli ostacoli che si incontrano lungo il cammino”.