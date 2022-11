In centro a Sanremo al via la nuova avventura gastronomica di Olmo Romeo: Il Bistrot Cavour

Chi conosce Olmo Romeo, patron della Salsamenteria e di Camillo, sa della sua attenzione alla sostanza ed ai dettagli di stile, e che le sue iniziative imprenditoriali sono sempre fuori dall'ordinario, mai banali o scontate. Ecco perché la nuova avventura “Bistrot Cavour” non poteva risolversi in un "normale" locale dove trovare soltanto una buona cucina, ma un autentico ritrovo per gourmet appassionati e curiosi. Una cucina attenta al territorio, alla filiera corta e alla stagionalità dei prodotti utilizzati.

Dal prossimo 17 novembre partono “I Giovedì Degustazione” con le cena a 4 mani con la chef Cinzia Chiappori dell’Osteria del Tempo Stretto di Albenga.

Un ricco calendario di serate a tema per scoprire ed assaporare piatti e prodotti tipici della gastronomia italiana. Il cibo e il vino non saranno solo serviti in tavola in gustosi piatti, ma anche accompagnati da racconti, che sveleranno i segreti e la storia delle diverse preparazioni.

Quattro serate, che rappresentano un’occasione per uscire, scoprire un locale nuovo e moderno, che offre una cucina tradizionale e raffinata e nello stesso tempo sentirsi coccolati come ospiti speciali.

Questo il calendario per gustare prodotti e piatti deliziosi e scoprire storia, cultura e tradizioni, che tutto il mondo ci invidia:

• giovedì 17 novembre La Bagna Cauda

• giovedì 24 novembre I Funghi

• giovedì 1 dicembre la Zucca di Rocchetta di Cengio

• giovedì 15 dicembre Il Tartufo

Questo il menù della prima serata:

Per iniziare

- Gattain (ravioli ripieni di verdura bietoline) cotti al forno

- Barbagiuai (ravioli ripieni di zucca) cotti al forno

- Selezione di pecorini con mostarda e miele della Salsamenteria Sanremo

- Vino abbinato - 1 calice di Aqua di Venus Bianco - Toscana IGT - Ruffino

Piatto Principale

- Bagna Cauda con misto di verdure crude e cotte

- Uovo Bio cotto nella Bagna Cauda e pane di Molini di Triora tostato

- Vino abbinato - 1 calice di Riserva Ducale 2019 - Chianti Classico DOCG (3 bicchieri gambero rosso) - Ruffino

Dolce

- Crostata della tradizione

- Vino abbinato - 1 calice di Serelle - Vin Santo del Chianti DOC - Ruffino

- Caffè Costadoro e cantucci

Prezzo a persona 35 euro

Calice extra dei vini in degustazione € 4

Bottiglia extra dei vini in degustazione € 25

40 posti disponibili

Per info e prenotazioni 0184.1916849

Bistrot Cavour si trova a Sanremo in via Cavour n.19