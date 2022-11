Civezza Passami l’Olio nuovo, torna la passeggiata nel borgo storico (Foto)

Sabato prossimo alle 14,30 si terrà "Civezza Passami l’Olio nuovo". Torna la passeggiata nel borgo storico di Civezza, con il racconto degli antichi momenti vissuti da questo luogo. I carugi più caratteristici come il Bajadonne, diventato il ponte Milvio di Civezza dove fermarsi per la fotografia con il cuore. Il vicolo degli innamorati.

In cammino si narra dei pirati barbareschi, delle cinque torri che ora sono inglobate nelle case, della coltivazione dell’ulivo, della leggenda dei Tre Veneziani che la fondarono più in alto sul crinale della collina. Si visita l’antico frantoio a sangue e arriva il momento della degustazione. Il tema di questa edizione è l’olio appena franto, con il colore dell’oro abbinato agli ortaggi che gli agricoltori Federica e Ignazio ci faranno assaggiare.

Il ritrovo è in piazza Venezia alle 14,30, dove la guida Marina accoglierà i partecipanti e inizierà il racconto. Il racconto è anche in lingua inglese. Per informazioni e prenotazioni scrivere o chiamare Marina al 337.1066940.