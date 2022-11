Pigna: scoperto da Archeonervia un secondo altare sacrificale in località Passo Muratone

Nuove ricerche di superficie nei dintorni di Passo Muratone, hanno portato alla scoperta di un secondo altare sacrificale che, seppure in assenza del cerchio di pietre, per tipologia trova una sorprendente analogia con l'altare già documentato in quanto realizzato attraverso l'impiego di un grande banco di roccia posizionato sopra un basamento fatto con blocchi di pietra sovrapposti. Ad informarne a Andrea Eremita dell'associazione Archeonervia che spiega: "Altare orientato a spaziare tra le montagne dell'arco alpino, luogo di incontro tra il cielo e la terra Madre, Santuario della natura e di tutte le fonti di vita con il quale era necessario cercare un'alleanza, mediare e venerare offrendo in dono la vita di un animale. Nella geografia del sacro di tutti i continenti, il sacrificio è sempre stato il mezzo attraverso il quale le popolazioni dell'antichità hanno cercato di ottenere dalle divinità favori e trovare rimedio alle incognite della vita".