Condannato per bracconaggio fa ricorso per riavere l’abilitazione alla caccia, il Tar dice ‘no’

Il Tar per la Liguria ha rigettato il ricorso presentato da un uomo della zona, condannato a quattro mesi per bracconaggio, il quale si era opposto alla sospensione delle abilitazioni a ricoprire la carica di caposquadra per la caccia al cinghiale e per la caccia di selezione agli ungulati.

Il Tribunale Amministrativo Regionale non ha ravvisato difetti di giurisdizione e ha ritenuto che la sospensione delle abilitazioni non sia una sanzione amministrativa, bensì una misura di carattere preventivo e cautelare. Inoltre l’attività sospesa non è oggetto di un diritto. La revoca risponde, quindi, all’esigenza di affidare un’attività delicata come la caccia a soggetti che non abbiano commesso alcun tipo di infrazione in materia venatoria.

L’uomo è finito a processo (ed è stato poi condannato a 4 mesi) per bracconaggio con l’accusa di aver abbattuto illecitamente, nel 2016, tre caprioli cacciabili solamente da chi è in possesso di una speciale abilitazione sulla base di appositi piani di abbattimento e nei soli periodi dell’anno indicati dal calendario venatorio.

Sul cellulare dell’uomo, inoltre, sono state trovate fotografie che ritraggono l’uomo e altri due cacciatori con i corpi dei tre caprioli morti e stesi a terra in un’ampia chiazza di sangue. I tre sorridono e li tengono per i palchi.

Il ricorso, quindi, è stato ritenuto infondato e il Tar lo ha rigettato condannando il proponente al pagamento delle spese di giudizio quantizzate in 2 mila euro.