Taggia: il Vescovo ha celebrato le esequie di Eliana Crema: "Ero lì al momento dell'incendio, le ho dato l'assoluzione"

Al momento dell'incendio in cui ha perso la vita Eliana Crema, il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia Sanremo, Mons.Antonio Suetta, le ha dato l'assoluzione. Un aneddoto condiviso durante le esequie della 53enne piemontese, morta nel rogo del suo camper, venerdì scorso, nel parcheggio di Area 24 ad Arma di Taggia.

Il Vescovo, accompagnato da Don Nuccio e Don Alessio, ha parlato alla figlia di lei e al compagno, così come alle numerose persone intervenute per dare l'ultimo saluto ad Eliana Crema. Per un istante, prima delle celebrazione, la bara della 53enne è stata posta vicino ai resti di Giudd, il suo cagnolino, morto insieme a lei.

Alla cerimonia non ha preso parte l'amministrazione comunale di Taggia ma era presente il consigliere Giuseppe Lo Iacono. Il Comune come da prassi in questi casi si è fatto carico delle esequie della donna che viveva in condizioni di povertà in un camper. Tra i partecipanti anche alcuni rappresentanti della Protezione Civile comunale e dell'Accademia Kronos per il nucleo di guardie Ambientali e Zoofile provinciali.

Citando il vangelo letto poco prima, il Vescovo ha ricordato ai presenti le parole dette da Gesù ad una madre vedova, mentre stava portando il suo unico figlio alla sepoltura: "...Non piangere. Parole che sono messaggio di incoraggiamento e speranza sicura. Il Vangelo ci indica come questa madre fosse una persona povera e particolarmente sola e queste indicazioni ci fanno pensare alla storia di Eliana al mistero della sua vita come della vita di ognuno di noi".