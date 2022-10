Con “Casa Rambaldi” il 45° Premio Tenco si apre nel ricordo di Amilcare (foto e video)

In attesa del debutto al Teatro Ariston, la 45ª edizione del Premio Tenco si è aperta questa sera con “Casa Rambaldi”, un ricco concerto ospitato al Casinò in memoria di Amilcare, fondatore del Club Tenco cinquant’anni fa.

Sul palco sono saliti Joan Isaac, Max Manfredi, Roger Mas, Morgan, Rusó Sala e Wayne Scott con Guido Baldoni, Daniele Caldarini, Lorenzo Colace, Michele Staino e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Da “Barcellona e me” a “Lo sguardo tuo ricorda”, da “Com'è bella la luna” a “No estéis solos” sul palco del Teatro dell’Opera sono risuonate le note dell’asse cantautorale Italia-Catalogna seguendo la traccia lasciata dal direttore artistico della rassegna Sergio Secondiano Sacchi.

Il Casinò ha così ospitato un primo assaggio della rassegna che da domani entrerà nel vivo.nella sede del Club Tenco alla ex stazione le conferenze stampa con gli artisti e,, gli incontri “Gualtiero Bertelli e Lucio Quarantotto – Venezia che muore” con Alessio Lega, Gualtiero Bertelli, Francesco Sartori e Piercarlo D’Amato. A seguire Giancarlo Governi in “Piero Ciampi in TV”.all’ex Chiesa Santa Brigida: Alessia Arena & Chiara Riondino si esibiranno in “Piero è passato di qui (le canzoni di Piero Ciampi)” accompagnate da Franco Fabbrini, Valerio Perla, Diego Perugini, Luca Ravagni e quartetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. E poial Teatro Ariston si esibiranno i vincitori delle Targhe Tenco 2022: ‘A67, Ditonellapiaga, Madame (Targa Tenco 2021), Marracash, Simona Molinari e il Premio Tenco Gualtiero Bertelli. Per la Targa Album a progetto, che non prevede esibizione e che va al produttore, ritirerà il riconoscimento Ferdinando Arnò.