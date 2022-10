Iran, Riolfo (Lega): "Stop a violenze contro le donne e rapida liberazione di Alessia Piperno"

“Uccise senza pietà perché non portavano correttamente il velo e per avere manifestato il loro legittimo dissenso in difesa dei diritti civili. Basta violenze contro le donne. L’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato l’ordine del giorno della Lega che esprime piena solidarietà e vicinanza alle iraniane private dei propri diritti civili e chiede la liberazione della blogger italiana Alessia Piperno, fermata a Teheran il 28 settembre scorso e trasferita in carcere. Il documento impegna la giunta regionale a farsi portavoce presso l’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran della ferma e unanime condanna da parte di Regione Liguria per l’assassinio di Mahsa Amini e Hadis Najafi e per la grave negazione dei diritti umani, calpestati in quel Paese; a farsi parte attiva presso l’attuale e il costituendo Governo al fine di promuovere azioni comuni a livello internazionale per condannare i fatti in Iran e sensibilizzare la Comunità mondiale con l’obiettivo di stigmatizzare e contrastare tali gravi crimini e, contestualmente, per fare luce sulla vicenda giungendo a una rapida liberazione di Alessia Piperno; a tenere alta l’attenzione su questi gravi crimini che negano le libertà individuali, arrivando a minacciare l’incolumità personale e perfino alla morte delle persone”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Mabel Riolfo.