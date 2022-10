Inter-Barcellona, sarà tutta del polacco Szymon Marciniak mentre per la Napoli-Ajax viene scelto il tedesco Felix Zwayer.

Le sfide da gestire per Szymon Marciniak

Il sito di 20bet, oltre ad essere pieno di offerte dei tanti premi, bonus e vantaggi, è ricco di novità e aggiornamenti sulle competizioni, pronostici, quote e strategie di gioco per seguire le vostre partite di calcio. L'arbitro polacco è stato scelto da Roberto Rossetti, il designatore presidente della Commissione Arbitri della Uefa. Dato che la scorsa settimana gli spagnoli hanno contestato la Uefa e l'arbitro ed il Var per un errore dopo il fallo di mano di Dumfries. Quindi una decisione presa che permetterà al polacco Szymon Marciniak di seguire la partita Barcellona- Inter per Mercoledì sera al Camp Nou alle ore 21:00 . Infatti in questa prima giornata di ritorno del Gruppo C i suoi assistenti saranno Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz,Tomasz Musial e Tomasz Kwiatkowski al Var con la partecipazione anche dell'inglese Stuart Attwell. Szymon Marciniak ha già gestito le partite con l'Inter per ben 6 volte tra cui agli ottavi di finale dell'Europa League di qualche anno fa con Inter-Barcellona, Slavia Praga-Inter e le semifinali di Europa League.

Napoli-Ajax con Felix Zwayer

Sempre la Uefa per la Napoli-Ajax ha deciso invece di far gestire questa sfida dall'arbitro tedesco Felix Zwayer. Questa è la partita prima di ritorno del Gruppo A che comunque si gocherà allo Stadio Maradona di Napoli sempre nella giornata di Mercoledì che inizia alle ore 18:45. A lavorare insieme all'arbitro tedesco Felix Zwayer, ci saranno gli assistenti Stefan Lupp, Marco Achmuller, Sven Jablonski nel ruolo di quarto ufficiale e Harm Osmers e Marco Fritz che invece rappresenteranno il Var. Il tedesco, pochi giorni fa ha gestito la partita della Juventus contro il Benfica senza difficoltà. Con Felix Zwayer c'è stato un solo episodio, cioè quando Fabio Miretti, ha colpito con il destro il piede di Sergo Ramos. Infatti quello è stato un intervento piuttosto ingenuo del calciatore che ha richiesto un penalty assegnato.

L'arbitro Danny Makkelie per L'atletico Madrid contro Bruges

Invece per la partita dell'Atletico Madrid che dovrà afforntarsi contro la squadra dei Bruges sarà gestita dall'olandese Danny Makkelie, il quale pochi giorni fa ha anche diretto la sfida tra il Chelsea ed il Milan valida per la terza giornata del girone E di Champions League. Anche Danny Makkelie non ha molti precedenti riguardo le altre partite che ha potuto dirigere, come arbitro per la Uefa oltre ad avere delle qualità è ritenuto molto affidabile.

Le altre partite della Champions League

Per la Rangers-Liverpool l'arbitro assegnato è l'olandese Slavko Vinčić il quale ricordiamo è stato assalito dagli spagnoli la scorsa settimana. Nella partita tra Leverkusen e Porto verrà gestita invece dall'arbitro István Kovács di origine rumena, la sfida Plzeň - Bayern sarà diretta da Bartosz Frankowski e per la partita del Tottenham contro Eintracht ci sarà Carlos del Cerro Grande, arbitro spagnolo. Infine per finire, sulla sfida Sporting- Marsiglia invece un altro arbitro spagnolo: Alejandro Hernández.