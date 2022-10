F1: i risultati del Gran Premio di Giappone. Ferrari terzo posto, domina Red bull

La formula uno vive un anno importantissimo, il ricordo del Covid non è ancora così tanto lontano, tuttavia i circuiti principali hanno ripreso a pieno ritmo ad ospitare gare, tra cui quelle delle monoposto.

L'ultimo GP è quello del Giappone che segue il GP di Singapore. Non è semplice correre nel circuito di Suzuka, la difficoltà di questa pista non è solo nel numero di curve e rettilinei ma nel fatto che è a clima prevalentemente piovoso.

Le macchine si devono dotare di pneumatici specifici e giocare di guida tecnica elevata per non incorrere in incidenti ed errori. Ferrari ne sa qualcosa visto che uno dei suoi piloti, la gara non l'ha seguita e il risultato non è stato scarso.

Si è raggiunto il terzo posto. (I casino aams seguono le gare di formula uno ospitando scommesse sportive e anche proponendo giochi ispirati a questo sport).

Gran Premio Giappone i risultati della gara di domenica e i risultati dei giorni precedenti

I risultati del Gran Premio Giappone parlano chiaro. Domina Red Bull Racing RBPT: 28 giri, prima e quarta griglia, 25 e 18 punti, numeri 1 e 11. In orine, primo Max Verstappen e secondo Sergio Perez. I tempi rispettivi: 3h01'44"004 - +27"066.

La Ferrari ha raggiunto il terzo posto con Charles Leclerc, numero 16, 28 giri, seconda griglia, 15 punti, tempo/ritiro+31"763. Lontanissime dalle prime posizioni le due alpine Reanult, partendo da Esteban Ocon che ha raggiunto il quarto posto, dietro Hamilton di Mercedes e Vettel dell'Aston Martin Aramco.

Situazione generale di Suzuka, Max Verstappen ha la Pole Position, Zhoy Guanyu che corre per l'Alfa Romeo ha il giro veloce. Max Verstappen è vincitore di gara e Red bull si conferma come scuderia di nuovo vincitrice.

Classifiche mondiali, prove e qualifiche

Questo Gran Premio conferma la posizione primeggiante di Verstappen e Red bull, inseguiti da Ferrari che può contare sul secondo posto. Vediamo le classifiche mondiali.

Nella classifica piloti, primi cinque posti per Verstappen, Perez, Charles Leclerc, Russel e Sainz. Dietro Hamilton e Norris. Primi tre posti della classifica costruttori: Red Bull Racing RBPT, Ferrari e Mercedes. Pole Fia, primo posto per Leclerc, secondo posto per Verstappen, terzo posto per Sainz.

E adesso vediamo prove e qualifiche in Giappone, la pioggia ha messo a dura prova i piloti e i tecnici delle scuderie. Gli incidenti hanno messo fuori gioco Ferrari un altro pilota.

Prima sessione venerdì:

1) Fernando Alonso

2) Carlos Sainz JR

3) Charles Leclerc

Due Ferrari nei primi posti.

Seconda sessione venerdì:

1) Gerge Russel

2) Lewis Hamilton

3) Max Verstappen.

Il probabile vincitore di questo mondiale f1 (secondo statistiche e prospettive), non supera le due Mercedes e si accontenta del terzo posto.

Terza sessione di sabato:

1) Max Verstappen

2) Carlos Sainz

3) Charles Leclerc.

Verstappen recupera quello che sembra essere il suo posto naturale, recuperano in questa prova le due Ferrari.

Le qualifiche si fanno sotto la pioggia. Max Verstappen al primo posto, Charles Leclerc e Carlos Sainz secondo e terzo posto. Sergio Perez al quarto posto. Dietro Alpin Reanult e Mercedes. Con i primi quattro posti di qualifica ecco i protagonisti delle due scuderie che stanno primeggiano.