Confronto tablet Samsung Galaxy: modelli Tab S8 e Tab A

I tablet come i computer portatili hanno rappresentato un'ulteriore rivoluzione delle tecnologia. Oltre ad essere strumenti utili per lavorare possono essere utilizzati per leggere ebook, videogiocare e anche seguire kermesse musicali e lo sport. In questo articolo analizziamo i tablet Samsung Galaxy, due modelli precisi e poi un po' di articoli in rete dello stesso brand di fascia medio alta.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: tanta innovazione tecnica e prezzi alti

L'ultima gamma Samsung Galaxy Tab S si compone di tre modelli distinti per prezzo e caratteristiche tecniche. Parliamo di tavolette che non costano sotto gli ottocento euro, analizziamo il modello S8 Ultra. Il motivo è un'offerta con sconto di 300 euro da prendere al volo ed entro il 2 novembre.

Il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è disponibile in tre colori: rosa, grigio, nero in tonalità e sfumature molto trend. Samsung punta a far notare subito la brillantezza del display ma anche la modernità dei bordi, della striscia che ospita il sensore della fotografia. Si tratta di tablet spaziosi e dal touch veloce e brillante, utile per chi gioca, fa grafica anche utilizzando strumenti mobile, è appassionato di video, musica, film, sport. Di fatto, come riporta il sito web dedicato è la versione più grande di Samsung Galaxy Tab S e oltre ad avere tanta innovazione punta sugli accessori come la S Pen rinnovata e potenziata.

Entrando nel dettaglio, Galaxy S8 Ultra ha uno schermo dal 14.6 pollici, i bordi arrotondati danno eleganza al design ma tolgono qualche punto strutturale allo schermo. Il comparto fotografico è interessante perché integra diverse funzioni tra cui l'auto framming per la fotografia ultragrandangolare anteriore. L'auto Framing attivo è utile anche per il riconoscimento e le fotografie elaborate di visi e profili. Il processore interno è Snapdragon, quindi un prodotto della Qualcomm Technologie. Oltre a questo altri elementi all'interno del tablet a favore della resistenza al surriscaldamento, per la leggerezza e anche la robustezza di chip e componenti.

Samsung Galaxy Tab A: si punta alla leggerezza

La gamma Samsung Galaxy Tab A presenta altre caratteristiche uniche. Un prodotto classico di questo colosso sudcoreano che punta a leggerezza e modernità. Qui si punta sulla cornice attorno al display come elemento di eleganza. Visitiamo la scheda del Galaxy Tab 8, 10.5 pollici wi-fi. Da 15.50 al mese per venti mesi o 309 euro, un prezzo più basso dei modelli Tab S che sono ultimi e nuovi.

Partiamo dalle disponibilità: tre colori e tre memorie diverse, 32-64-128 gb. Display immersivo e batteria da 7.040 mAh. Troviamo la descrizione del display: completo di cornice simmetrica con uno spessore di 10,2 mm. Lo schermo è immersivo, i contenuti vengono vissuti con una realtà grafica unica. Samsung sottolinea che questa caratteristica è stata utilizzata per rendere il tablet perfetto anche per seguire i tutorial, utilissimi per molte attività e anche professioni.

Per il design, i nomi dei colori scelti sono Gray, silver e Pink gold, poi animo vivace, aspetto giovanile, elegante scocca in metallo dal profilo ultrasottile. Insomma, un tablet anche perfetto da mostrare. Per una visione immersiva è necessario investire sull'audio, Samsung Galaxy Tab A8 è dotato di ben quattro altoparlanti Dolby Atmos con potente audio surround. suoni nitidi e profondi.