Senso unico alternato, nel centro di Molini di Triora in Valle Argentina, da mercoledì prossimo per completare i lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale della fognatura della parte nord del centro del paese.

I lavori riguardano la richiesta alla Provincia (settore strade) per la posa in opera di una tubazione fognaria per circa 200 metri lungo la stessa strada provinciale 52.