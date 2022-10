Ventimiglia, al via “Corri per Fabiola”: il quarto memorial avrà anche una camminata fitness con le cuffie

A Ventimiglia oggi torna la manifestazione “Corri per Fabiola”, un evento per ricordare Fabiola Brancato, la quarantaquattrenne prematuramente scomparsa nel 2018 nella città di confine. Il quarto memorial, organizzato dal Comune di Ventimiglia in collaborazione con lo sportello di ascolto e di aiuto Noi4you e l'organizzazione tecnica di Ventimiglia Marathon, prenderà il via alle 10.

L'iscrizione dei partecipanti è prevista al Resentello, sul lungomare, a partire dalle 8. Agli iscritti verrà consegnata la tradizionale maglietta gialla t-shirt. “La corsa è sempre la stessa delle edizioni precedenti. Le iscrizioni saranno dalle 8 alle 10 del mattino e poi partirà la corsa. Prima ci sarà la partenza dei bambini, la Baby Marathon di 500 metri, che va dal Resentello ai giardinetti e durerà circa venti minuti. Poi ci sarà la corsa vera e propria e si potrà scegliere se fare i cinque o i dieci chilometri. Al termine dell’evento vi sarà la premiazione, prevista alle 12“ - fa sapere Gemma Brancato, sorella di Fabiola.

Quest’anno ci saranno novità: “Quest’anno parteciperà anche la palestra Sportactive. Inoltre, Michele e Susanna di Blufit faranno fare ad un gruppo di una trentina di persone una camminata in fitness con le cuffie, faranno perciò esercizi a tempo di musica. Inoltre i bambini della The Forge of Souls di Stefania Armando faranno una piccola dimostrazione di arti marziali. I PanicoSparso metteranno un po’ di musica, Patrick Dito sarà lo speaker dell’evento” - svela Gemma Brancato.

L'evento mira a sensibilizzare le persone promuovendo l’attività fisica e la prevenzione inoltre l'intero ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza a favore dell’associazione Noi4You.