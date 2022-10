Sanremo: domenica prossima al Teatro dell'Opera i trofei del premio 'Semeria' a Pier Francesco Pingitore e Marco Follini

Domenica prossima alle 16, al Teatro dell’Opera del Casinò sanremese dove è passato e passa il bel mondo culturale e dello spettacolo riceveranno i ‘Trofei’ Pier Francesco Pingitore, Marco Follini.

Premio alla carriera per il prof. Aldo Mola. La cerimonia verrà moderata da Mauro Mazza con Carlo Sburlati, Matteo Moraglia, Marino Magliani e Marzia Taruffi. La Giuria popolare decreterà il vincitore per la sezione ‘Saggistica’ tra gli scrittori: Maurizio Grandi per l’opera ‘Sudamerica ferita’ (la Torre), Matteo Meschiari per l’opera ‘Geografie al collasso’ (Pianobeedizioni) e Luciano Mecacci per l’opera ‘Il caso Marylin’ (La Terza).

“Il nostro Premio - dice Barbara Biale, componente del Consiglio di Amministrazione del Casinò di Sanremo - racconta una bella storia attraverso i protagonisti della Letteratura e della Saggistica contemporanea, in continua sinergia con i Martedì Letterari, con i pubblico e con la nostra giuria popolare. Abbiamo coinvolto in queste nove edizioni più di mille scrittori costituendo un prestigioso albo d’onore. Un patrimonio culturale, un’eredità di valori che unisce sempre più il Casinò alla città e al mondo letterario”.

I premi speciali della giuria: Targa ‘Città di Sanremo’ a Franco Fasano per l’opera: ‘Io amo. Dal muretto di Alassio al Festival di Sanremo. Dallo Zecchino d'Oro alle sigle per i cartoni animati. E non solo!’

Menzioni:

- Paolo Campi per ‘L’ambasciatore delle foreste’ (Arkadia) Alessandro Mazzerelli per ‘Il sogno di Don Milani’ (Editrice Fiorentina)

- Enrica Zinno per ‘Favola Psiche Ambiente Può la favola salvare gli esseri viventi, l’Ambiente e il Mare soffocato dalla plastica?’ (Phasar edizioni)

- Roberto Menia per ‘10 febbraio dalle foibe all’esodo’ (Pagine)

Segnalazioni:

- Alessandro Carassale e Claudio Littardi per ‘Frontiera Judaica. Gli ebrei nello spazio ligure-provenzale dal medioevo alla Shoah’ (Fusta editore)

- Raffaella Fenoglio per ‘Indomite in cucina Le ricette amate da Hermione Granger, Everdeen, Lisbeth Salander’ (Trentaediztore)

- Tito schiva per ‘Il giardino scomparso’ (De Ferrari)

- Andrea Gandolfo per ‘Sanremo storica’ (Famija Sanremasca)

I ‘Trofei’

- Pier Francesco Pingitore, regista, autore, scrittore, Maestro della cinematografia e del teatro nazionale, riceverà il Premio Casinò di Sanremo 1905 per l’Opera ‘Confessioni Spudorate’ (Bertoni Editore)

- Marco Follini, scrittore, editorialista, saggista, riceverà il Premio Casinò di Sanremo Antonio Semeria per l’opera ‘Via Savoia. Il labirinto di Aldo Mola’ (La nave di Teseo).

Premio alla Carriera allo storico prof. Aldo Alessandro Mola, saggista, docente universitario, editorialista.

È direttore del Centro Europeo Giovanni Giolitti, presidente del comitato cuneese dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, dell'Associazione di studi sul saluzzese e del Centro studi e ricerche ‘Urbano Rattazzi’ di Alessandria, contitolare della cattedra ‘Pierre-Théodore Verhaegen’ dell'Université libre de Bruxelles. Editorialista del quotidiano Il Giornale del Piemonte e coordinatore editoriale de Il Parlamento italiano 1861-1992, Mola ha organizzato numerosi convegni di studi, specialmente per il Ministero della Difesa (Garibaldi, generale della libertà nel 1982, e la serie Forze Armate e Guerra di Liberazione). Direttore di collane di storia per vari editori, è, dal 1967, autore di saggi. Nel 2004 riceve il Premio alla Cultura dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Monarchico, è presidente di quella Consulta dei Senatori del Regno.

Il premio è stato intitolato a Antonio Semeria, illustre personalità sanremasca, eccellente professionista, amministratore pubblico, editore, scomparso nel 2011 che nominato presidente del Casinò negli anni ‘80, sostenne la nascita dei Martedì Letterari, come prosecuzione de ‘I Lunedì letterari’ di Luigi Pastonchi. Semeria promosse le iniziative culturali ben conscio di come la Casa da Gioco dovesse tutelare e conservare la sua eredità e la sua immagine di salotto letterario e centro ludico.

Questo l’albo d’onore del Premio: Giordano Bruno Guerri, Marcello Veneziani, Mauro Mazza, Gennaro Sangiuliano, Marco Buticchi, Andrea Vitali, Mara Fazio, Bruno Morchio, Enrico Vanzina, Elena Pontiggia, Mario Baudino, Mario Vattani, Saverio Simonelli, Riccardo Nencini. Premi ‘Semeria’ alla carriera al prof. Giuseppe Conte e al prof. Francesco Sabatini.