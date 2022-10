Calcio: Promozione, doppio successo per il Ventimiglia. Prima vittoria interna (2-1) contro la Campese e primato in classifica

La prima vittoria casalinga in questo campionato, coincide col primato in classifica per il Ventimiglia, seppur in coabitazione con la Praese. Tuttavia, non è stato facile l' incontro con la Campese che si è rivelata una buona squadra impegnando i frontalieri che peraltro non hanno perso la concentrazione necessaria per portare via questo importante successo. Già da subito, s' intravvede un incontro a viso aperto , con gli ospiti che si affacciano per primi verso la porta locale con una bella girata di Zignego al 9'. Ma è il Ventimiglia che sblocca il risultato al 22' quando una punizione di Ventre impegna il portiere Balbi che deve alzare sopra la traversa.



Dalla battuta dalla bandierina, Gambacorta, svetta su tutti insaccando l'angolo a mezz'altezza La gara rimane comunque aperta e nel finale di tempo, una bella sforbiciata di Nania viene intercettata e deviata in corner dalla difesa ventimigliese. In apertura di ripresa, al 5' la Campese pareggia: cross da sinistra in area dove in torsione Baldi di testa infila la rete a mezz'altezza. Il Ventimiglia al 21' potrebbe passare nuovamente in vantaggio; su cross di Ventre, Gambacorta di un nulla non arriva per la deviazione a rete. Il gol è rimandato solo di pochi minuti, al 25', Ventre dal limite dell' area calcia una punizione lateralmente per Ala, il quale, lasciato libero da marcature dagli avversari, può battere con tiro rasoterra a fil di palo il portiere Balbi. I genovesi potrebbero pareggiare l' incontro alla mezz' ora, ma Zignego spreca calciando debolmente su Scognamiglio e nel capovolgimento di fronte, una bella iniziativa di Rea, non viene finalizzata da Ierace occorso al seguito dell' azione. L'ultima grossa occasione, è ancora per gli ospiti al 36': cross di Zignego in area per Criscuolo che colpisce la base del palo dove si infrangono le ultime speranze della Campese.



Queste le formazioni delle squadre.



VENTIMIGLIA: Scognamiglio, Schittzer, Allegro, Oliveri, Peirano, Addiego, Ala, Aretuso, Gambacorta, Ventre, Bacigaluppi. Allenatore, Massullo. Sono subentrati, Ierace, Comi, Verbicaro, Akkioui, Rea.



CAMPESE: Balbi, Pirlo, Deri, Nania, Bonanno, Oliveri, Bassi, Marchelli, Zignego, Criscuolo, Bardi. Allenatore: Meazzi. Sono subentrati: Ardinghi, Arrache, Pastorino, Tobia Travo.



Arbitro: Vittorio Semini ( Sez. di Albenga)

Assistenti: Davide Mamberto e Silvano Salvestrini (entrambi sez. di Albenga).