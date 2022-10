Le migliori ricette a base di vino rosso

Spesso si commette l’errore di considerare il vino rosso una semplice bevanda di accompagnamento. Sbagliato!

Il vino rosso è un vero e proprio alimento da utilizzare come ingrediente per arricchire e valorizzare piatti prelibati ed esaltare profumi e aromi.

Nel caso di piatti o menù più elaborati, saper scegliere quale vino rosso abbinare alla ricetta del pasto è di fondamentale importanza per ottenere il massimo dal cibo che abbiamo intenzione di preparare. L’importante è conoscere le caratteristiche organolettiche del vino per fare una scelta di accostamento più consapevole.

Tenetevi pronti dunque ad aprire la vostra cantinetta vino e a scegliere con cura la bottiglia più adatta.

Abbiamo infatti preparato per voi un viaggio turistico enogastronomico da leccarsi i baffi alla scoperta delle migliori ricette a base di vino rosso, facili e veloci da cucinare.

Siete pronti? Allora partiamo

Risotto al radicchio rosso

Tipico della cucina veneta, questo risotto cremoso e saporito ha come protagonista principale il radicchio. Una ricetta molto semplice e veloce da preparare:

● Gli ingredienti principali da avere sono: del riso carnaroli, del brodo vegetale e del radicchio a crudo o saltato in padella per un paio di minuti. Aggiungere, a piacere, speck e noci per renderlo ancora più saporito. Per una versione vegetariana basta evitare di aggiungere lo speck.

● Mantecatura: classica con il burro (20 gr) e Parmigiano (4 cucchiai) oppure con il formaggio Taleggio (50 gr). Un’altra variante molto gustosa è utilizzare la scamorza affumicata.

● Vino rosso: sfumare il tutto con il nostro ingrediente preferito. Si consiglia un mezzo bicchiere di vino poco aggressivo dal gusto morbido e fresco.

● Tempo di cottura: 10 minuti di preparazione e 20 minuti di cottura.

Brasato al vino rosso

Uno dei secondi piatti più amati, soprattutto nei menù invernali, il brasato al vino rosso è tra le ricette più sfiziose a base di carne. Ecco alcuni consigli per la preparazione:

● Utilizzare preferibilmente carne di manzo (cappello del prete) con un taglio che abbia un buon rapporto tra carne e massa grassa, in modo tale che la carne rimanga morbida e succosa.

● Altro consiglio per mantenere la carne tenera è quello di utilizzare la doppia cottura, scottando in padella la carne prima e, solo successivamente, cucinandola nel brodo con l’aggiunta del vino (senza che la carne venga coperta per intero).

● Si consiglia di utilizzare un vino Barolo per rendere la carne saporita, morbida e dal gusto strutturato e avvolgente.

● Una versione alternativa molto sfiziosa può essere preparata aggiungendo funghi champignon e chiodini cotti al fondo di cottura del brasato. Il sughetto accompagnato da polenta o patate diventa irresistibile!

Spezzatino al vino rosso

Altro secondo piatto classico della cucina italiana dal sapore intenso e pieno. Vediamo alcune indicazioni per la cottura:

● La carne di vitello va prima fatta marinare con il vino Barolo (1/2 bicchieri). Così facendo, verranno sprigionati profumi e sapori molto peculiari. Dopodiché si possono rosolare i bocconcini di carne infarinati nel soffritto, sfumando nuovamente col vino e aggiungendo del brodo vegetale e gli odori.

● Si raccomanda di rispettare i due diversi tempi di cottura per il soffritto e la carne, per essere sicuri di mantenerla tenera. Cuocere per 1 ora e mezza circa, a fiamma bassa.

● Ricetta ideale da servire con la polenta, o in alternativa con funghi porcini, piselli o purè di patate.

Pere al vino rosso

Non poteva mancare nella nostra lista delle migliori ricette a base di vino rosso un dessert delizioso, molto semplice e veloce da preparare. Alla prossima cena con gli amici, non dimenticate di stupirli con questo insolito dolce:

● Le pere possono essere preparate sia intere che a metà, oppure a fette.

● Il tutto parte dalla cottura delle pere nel vino che può essere insaporito con zucchero, cannella e chiodi di garofano. Le pere cotte nel vino rimangono morbide, dolci e succose e la salsa al vino che le accompagna sprigiona un sapore intenso e originale.

● Ricetta ideale da servire con del gelato alla vaniglia, panna o crema.

Sangria

E per non farci mancare nulla, era doveroso includere anche la classica bevanda spagnola preparata col vino rosso, perfetta per rinfrescare le calde giornate d’estate.

La preparazione è molto semplice:

● Può essere personalizzata con diversi tipi di frutta e spezie, noi raccomandiamo: arancia, limone, mele, pesche, zucchero e cannella.

● Allungare con 1 bottiglia di vino a piacere, 1 tazzina di rum, e/o succo d’arancia e gassosa.

● Tenere a mente che la presenza di zucchero e frutta aumenta il grado alcolico della bevanda!