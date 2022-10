Ottobre Rosa: da lunedì attivo il 'Pink Point' di Asl 1 negli ospedali di Sanremo e Imperia

Anche Asl 1, in collaborazione con la Lilt provinciale, scende in campo con diverse iniziative per l'”Ottobre Rosa”. Il Centro Screening del Dipartimento di Prevenzione di Asl1, che cura l’organizzazione dei programmi di indagine per la popolazione, in particolare, proprio per il mese di ottobre, ha in programma un'importante attività di prevenzione e prenotazione degli screening oncologici femminili.

Si parte con il “Pink Point – Punti Rosa” che saranno attivi a partire da lunedì prossimo presso le sedi Asl 1 (nei tre distretti e nei tre ospedali), in cui personale specializzato sarà a disposizione per informazioni, sensibilizzazione sulla prevenzione, prenotazione degli screening oncologici femminili.

Imperia:

- 3 ottobre Palasalute Imperia (ingresso)

- 4 ottobre Ospedale Imperia (ingresso)

- 5 ottobre Ospedale Bordighera (dalle 7.30 alle 10 presso centro prelievi dalle 10 alle 12.30 presso ingresso Ospedale)

- 6 ottobre Palasalute Imperia (ingresso)

- 7 ottobre Ospedale Imperia (ingresso)

Sanremo:

24 ottobre Palafiori Sanremo (adiacente Sala Prelievi)

25 ottobre Ospedale Sanremo (presso ambulatori/radiologia piano terra Borea)

26 ottobre Ospedale Bordighera (dalle 7.30 alle 10 presso centro prelievi dalle 10 alle 12.30 presso ingresso Ospedale)

- 27 ottobre Palafiori Sanremo (adiacente Sala Prelievi)

- 28 ottobre Ospedale Sanremo (presso ambulatori/radiologia piano terra Borea).