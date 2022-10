Una strada per Meosu, sopralluogo del sindaco Orengo: "Badalucco sta anticipando tutto, a ottobre la cementificazione"

E' dall'alluvione del 2 ottobre 2020 che non c'è più l'unica via d'accesso a Meosu, un ponte sul torrente Argentina, portato via dalla furia del corso d'acqua. Da quel giorno si è iniziato a ragionare su come ripristinare un accesso a questa porzione di territorio che si trova su Taggia.

Poi, agli abitanti di Meosu, il primo cittadino ha detto: "Ci tengo a scusarmi con chi vive qui perchè siamo vicini ai due anni dell'evento alluvionale dell'ottobre 2020. Il Comune di Badalucco sta anticipando tutti i soldi, perchè da Regione è arrivata una lettera che ci garantisce il contributo ma in realtà non sono ancora stati dati né soldi né acconti. Non è neanche facile perchè siamo un piccolo Comune e questa è un'opera importante. Comune di Badalucco è voluto intervenire per dare a queste persone la possibilità di avere una strada da poter usare per andare nelle campagne e nelle case, un intervento che abbiamo ritenuto prioritario ancorché non sia sul comune di Badalucco ma molti dei proprietari sono residenti o originari del nostro paese per cui c'è sembrato corretto dare loro un segnale di vicinanza dalle istituzioni. Grazie anche a tutti proprietari che hanno rinunciato a una parte del loro terreno per far passare la strada e l'hanno fatto in maniera gratuita. Nel momento del disagio si dimostra come la solidarietà sia strumento di sviluppo per il territorio".