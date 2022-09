Arma di Taggia: torna nel prossimo weekend la 'CentroPastoreCup', festival del basket in piazza Chierotti

Boom di iscrizioni per la quinta edizione della ‘CentropastoreCUP’, l'ormai immancabile kermesse organizzata dal Centro Pastore e dall'Olimpia Basket per promuovere lo sport e la sana aggregazione dei ragazzi con l'avvincente formula del ‘3 contro 3’ a ritmo di musica.

Le squadre, suddivise in 7 categorie, superano il numero record di 50 unità, per un totale di quasi 200 atleti iscritti e circa 130 partite.

"Ci aspettavamo più adesioni dello scorso anno ma non così tante - commenta Mario Casella, amministratore unico del Centro di formazione provinciale – e questo è sicuramente dovuto al successo della scorsa edizione, al fatto che siamo entrati nel circuito nazionale LB3, al fatto che ritorniamo dopo due anni di pausa a far divertire anche gli adulti (categoria Senior) e a dividere la manifestazione in due giornate e forse al fatto che avremo, per puro caso, le frecce tricolori sulla testa".

La squadra vincente e la finalista delle categorie Senior, Rookies, Juniors e Beginners si aggiudicheranno il pass per partecipare nel 2023 alle finali nazionali di streetball 3contro3, quest'anno organizzate dal circuito LB3 a Roseto degli Abruzzi.

"Siamo tornati a numeri di tesseramenti pre-Covid - spiega il prof. Nino Ioppolo, Presidente dell'Olimpia Basket - e stiamo crescendo ancora grazie al fatto che in questi anni non ci siamo mai fermati, ai numerosi tornei e ai camp organizzati, agli Open Day e a tutte le Feste dello Sport nel comprensorio di Sanremo e Taggia. La CentropastoreCup è uno dei momenti di maggiore visibilità e di grande soddisfazione. Ringrazio il Comune di Taggia per la consueta disponibilità e tutti gli sponsor e gli operatori locali che ci supportano".

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nella Palestra Ruffini di Taggia. Ancora pochissimi i posti disponibili in alcune categorie. Sotto il programma indicativo delle due giornate.

Sabato

10:00 Qualifiche JUNIORS e ROOKIES e gare di tiri

14:00 Qualifiche SENIOR e gare di tiri

17:00 Finali JUNIORS e ROOKIES

19:00 Finali SENIOR e a seguire premiazioni

Domenica

10:00 Qualifiche EAGLETS e SQUIRRELS e gare di tiri

12:00 Partitella dimostrativa di Basket inclusivo progetto "Tiri Liberi" con ANFFAS Sanremo

14:00 Qualifiche BEGINNERS e FAMILY e gare di tiri

16:00 Finali EAGLETS e SQUIRRELS

17:00 Finali BEGINNERS e FAMILY e a seguire premiazioni