Bajardo: a fuoco un magazzino all'interno del paese, pronto intervento dei Volontari Aib e dei Vvf (Foto)

Un magazzino adibito a ricovero attrezzi di via XX Settembre a Bajardo ha preso fuoco, questo pomeriggio intorno alle 18 per cause ancora in via d’accertamento.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Volontari della Protezione Civile dell'Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea (distaccamento di Bajardo) che, insieme ad alcuni residenti e alla presenza del Sindaco, Remo Moraglia, hanno spento le fiamme nel magazzino.

Successivamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco da Sanremo che hanno bonificato l’area. I danni sono in via di quantificazione ma, fortunatamente, non si sono registrati feriti.