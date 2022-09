Sanremo: la ditta annuncia di non poter iniziare il servizio Scuolabus, il Comune chiede alla Regione di intervenire

Nei giorni scorsi abbiamo affrontato più volte il problema del servizio Scuolabus per Sanremo e Ventimiglia, alla luce del bando regionale, vinto da un'azienda di Frosinone, la 'Fratarcangeli Cocco', che la nostra redazione ha più volte tentato di contattare per capire se e come aveva intenzione di iniziare il servizio.

Oggi, come velatamente annunciato dal nostro giornale, a scuole già iniziate, la ditta ha inviato una nota ufficiale al Comune di Sanremo con cui ha comunicato di non poter prendere regolare servizio per il trasporto scolastico di Sanremo. Nella comunicazione, la ditta riferisce di non poter iniziare il servizio perché non ha sufficiente personale per farlo e chiede al Comune di Sanremo il permesso di iniziare il servizio scuolabus dopo le vacanze di Natale.

L’amministrazione comunale, ovviamente, non potrà tollerare un solo giorno di ritardo rispetto alla data del 26 settembre inizialmente concordata. In quest'ottica, subito dopo aver ricevuto la comunicazione dalla ditta, si è tenuto ieri un vertice tra l'assessore ai servizi alla persona Costanza Pireri e il dirigente di settore Massimo Magiarotti, che alla luce dei fatti citati ha scritto a Regione Liguria, l'ente che ha fatto il bando di gara per il servizio scuolabus, per chiedere di non indugiare oltre e procedere immediatamente alla revoca dell’affidamento per manifesta e dichiarata inadempienza, così da consentire al Comune di Sanremo di procedere celermente alla ricerca autonoma di una soluzione alternativa.

"Ci troviamo in una situazione molto delicata che rischia di arrecare gravi disagi alle famiglie, per questo abbiamo scritto subito a Regione per chiedere la revoca del bando e poter procedere diversamente” ha spiegato l'assessore Pireiri che poi specifica: “trattandosi di un servizio pubblico essenziale il dirigente ha giustamente chiarito che in assenza di riscontro in senso adesivo entro e non oltre il 26 settembre il Comune di Sanremo si riterrà svincolato dalla procedura di gara in oggetto e libero di provvedere all’affidamento del servizio di trasporto scolastico in danno all’affidatario inadempiente”.