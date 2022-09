EniiNails: lo shop online ideale per chi ama la manicure

EniiNails è lo shop giusto per chi ama la manicure, sogna di avere unghie sempre perfette e in ordine o cerca prodotti di alta qualità per il proprio lavoro. Avere delle mani impeccabili e curate è il primissimo step per apparire al meglio. Questa parte del corpo infatti rappresenta un biglietto da visita eccellente e prendersene cura è un modo per coccolarsi e amarsi.

EniiNails, le tendenze unghie da non perdere

Terminata l’estate è il momento di scoprire le tendenze unghie dell’autunno-inverno 2022. Come sarà la manicure più trendy nei prossimi mesi? A cambiare sono prima di tutto i colori che anticipano una stagione caratterizzata dal foliage, dall’arancio delle zucche, da tazze fumanti sorseggiate mentre fuori piove e da caminetti accesi.

Se le tonalità mutano il nude resta come sempre una garanzia. La manicure con colori tenui è un must tutto l’anno, ma con l’arrivo dell’autunno il rosa chiaro o quello acceso diventano più scuri, trasformandosi in beige e marrone. Il colore comunque non manca, con tocchi di glam e stile regalati dalle nail art con decorazioni e stencil in strass.

Per quanto riguarda le forme unghie tornano di moda quelle con una forma naturale, seguite dallo stiletto extra long e dall’unghia a mandorla. Gli smalti tra cui scegliere sono davvero tanti e tutti di grande tendenza. Troviamo il rosso vermiglio, il nero, il bordeaux e il verde pistacchio per chi ha voglia di qualcosa di classico. Per osare di più si può puntare sulle versioni metallizzate sia nei toni dell’argento che dell’oro, abbinando lo smalto pure a clip-gioiello e finish a specchio.

Altri colori must have? L’azzurro acqua e quello carta da zucchero, il bianco e il lilla, perfetti per i giorni freddi. L’abbinamento da provare è quello con dettagli 3D, aggiungendo strass dorati, piume, colature con effetto smalto gocce di gel in rilievo per donare l’effetto wet.

Dove trovare i migliori prodotti per la manicure

Visita il sito ufficiale di EniiNails per scoprire tutti i prodotti ideali per la tua manicure. Per avere mani e unghie eccezionali basta poco, ma è importante puntare sulla qualità. Serviranno prima di tutto delle lime di differente durezza per trattare al meglio le unghie, anche in gel oppure in polygel. Fondamentali pure i buffer che aiutano a uniformare la superficie dell’unghia senza però stressarla.

Da non perdere pure i bastoncini d’arancio per lavorare le cuticole senza ferire. Aggiungiamo inoltre taglia-cuticole e tagliaunghie. Per quanto riguarda lo smalto la base coat è fondamentale perché permette di dare vita a una base uniforme per applicare poi il prodotto e mantenerlo perfetto nel tempo. Gli smalti base coat possono essere di diverso tipo, da quelli anti-giallo a quelli rinforzanti, passando per gli anti-split che permettono di prevenire le fastidiose e antiestetiche scheggiature.

Per una manicure a regola d’arte il consiglio è di acquistare uno smalto sigillante. Si tratta del top coat che ha la funzione di risaltare e fissare sia lo smalto che il colore. Gli effetti in questo caso sono moltissimi, da quello gel al diamante sino al 3D. Fra i top coat che si possono trovare c’è pure quello con un effetto matte, ottimo per trasformare in opaco anche uno smalto lucido e ottenere una manicure che sia diversa dal solito ed elegantissima.

Su EniiNails si possono poi trovare moltissimi smalti con effetti differenti a seconda del modo in cui ci si vuole prendere cura dell’unghia. Troviamo il kit smalto semipermanente per un effetto naturale che dura per molto tempo, ma anche i pigmenti, i gel e molto altro per sperimentare, divertirsi e avere una manicure stupenda.