Sanremo: mezzo perde olio in fondo a via Duca degli Abruzzi, scooterista scivola e finisce in ospedale (Foto)

Uno scooterista si ferma in fondo a via Duca Abruzzi per immettersi in corso Cavallotti ma rovina sull'asfalto a causa di vasta chiazza d'olio idraulico perso probabilmente da un autocarro.

E’ accaduto ieri sera Sanremo. La scia, lunga circa una cinquantina di metri iniziava del campo da basket e terminava proprio sul passaggio pedonale. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che hanno soccorso il malcapitato. Sul posto subito anche gli agenti della Polizia Locale che hanno messo in sicurezza la strada con lo spargimento di materiale assorbente.