Persone & Aziende, Antonia Botte: "Con AIDP un continuo confronto sulla gestione delle risorse umane" (Video)

Per il ciclo Persone & Aziende, il mondo di AIDP, l'Associazione Italiana Direzione del Personale abbiamo intervista Antonia Botte, HR manager del gruppo FOS. AIDP va incontro a tutti i professionisti che lavorano nel campo delle risorse umane, in Liguria ne fanno parte circa duecento soci, in tutta Italia sono circa quattromila.

“Sono socia di AIDP da un paio di anni, per me significa avere un aggiornamento continuo di quelle che sono le politiche del lavoro, che stanno cambiando. Per noi HR questo momento storico è stato un grande scossone, abbiamo dovuto tutti riflettere su quella che è la nuova realtà lavorativa. AIDP è stato uno strumento importante per potermi confrontare con una nuova realtà e vedere come realtà diverse dalla nostra che si occupa di formation technology, hanno affrontato la nuova sfida del lavoro. Gruppo Fos è una realtà tecnologica che ha all'incirca duecentocinquanta dipendenti, una delle aziende del gruppo è quotata in borsa e questo ha portato la mia figura a dover affrontare nuove sfide.

In questo ho trovato una rete in AIDP e sugli aggiornamenti continui sia che arrivino con la newsletter, sia che con la rivista della direzione del personale. Questo permette agli HR manager come me di avere una visione a 360 gradi di quello che sta succedendo nel mondo del lavoro, anche dal punto di vista giuslavoristico, e anche quando le dimensioni dell'azienda iniziano a essere più grandi di quello a cui eravamo abituati anni fa. Il mondo dell'HR sta affrontando sfide fortissime, sia per i senior, che sono abituati a vedere il mondo del lavoro cambiare, sia per i giovani che vogliono intraprendere questo lavoro associarsi ad AIDP può essere uno strumento molto importante per comprendere quello che è davvero il mondo del lavoro, al di là di quello che si dice sui giornali o in generale, ma toccando con mano le esperienze vere si impara effettivamente cosa significa gestire le risorse umane, ma soprattutto gestire le persone”.

AIDP è un’associazione apolitica e senza fine di lucro che riunisce tutti coloro che operano nel nostro Paese in funzioni direttive, di responsabilità e di consulenza nell’area del Personale di aziende e istituzioni pubbliche e private nonché coloro che si occupano delle problematiche del rapporto “Persona e Lavoro” in qualità di studiosi, ricercatori e accademici.

Costituitasi nel 1960, AIDP è presente su tutto il territorio nazionale attraverso 17 gruppi regionali per valorizzare, condividere e incentivare uno sviluppo serio e responsabile delle professionalità HR.

Attraverso iniziative, pubblicazioni, progetti e ricerche sulle più importanti tematiche attinenti il mondo del lavoro e il futuro della direzione HR AIDP è fonte di servizi professionali e motore di sviluppo della professionalità dei Soci. L’Associazione organizza annualmente il proprio Congresso Nazionale che costituisce l’appuntamento italiano fondamentale per l’aggiornamento e l’analisi strategica sul management delle Risorse Umane.

AIDP oggi riunisce oltre 4000 Soci. Con AIDP promotion srl e i gruppi regionali organizza gratuitamente per i propri Soci oltre 250 incontri formativi d’eccellenza all’anno e attiva confronti e analisi di aggiornamento sul mercato del lavoro e sul business delle Human Resources. AIDP è partner riconosciuto dalle istituzioni per analizzare e interpretare lo scenario del lavoro italiano, a livello internazionale è componente attiva di EAPM (Associazione Europea di Direzione del Personale), WFPMA (Federazione Mondiale delle Associazioni di Direzione del Personale) e fondatrice di FMRH (Federazione Mediterranea per lo studio e la diffusione delle tematiche relative alla gestione delle Risorse Umane). Nel 2006 aderisce al Global Compact dell’ONU e contribuisce alla stesura del primo Codice Etico-Deontologico dei Responsabili delle Risorse Umane nell’area euro.