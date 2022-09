Scatta domani nella nostra provincia la vaccinazione contro il 'Vaiolo delle scimmie', in totale saranno 150 dosi

Parte domani, anche nella nostra provincia, la campagna di vaccinazione contro il cosiddetto ‘Vaiolo delle Scimmie’. Si tratta di circa 150 dosi affidate dall’Assessorato alla Sanità della Regione ad Asl 1 Imperiese su un totale di circa 700 in tutta la Liguria.

Il vaccino sarà somministrato dai medici e dagli infermieri negli ambulatori delle malattie infettive. “La quantità di vaccino è molto limitata – ha detto il primario del reparto al ‘Borea’ di Sanremo, Giovanni Cenderello – perché Regione e Aifa hanno dato regole di ingaggio molto precise. Vengono infatti vaccinate le persone che hanno un rischio sessuale elevato di contrarre la malattia. Si tratta di pazienti che, negli ultimi 12-18 mesi hanno già registrato infezioni sessualmente trasmesse, altre che sono già in carico e note alle malattie infettive, alla dermatologia e alle ginecologie".

Il vaccino MPX (nome commerciale Jynneos), è costituito da virus vivi attenuati, ma non replicanti, e può quindi essere somministrato anche a pazienti HIV positivi e immunodepressi Le fiale sono conservate congelate alla Farmacia dell’Ospedale di Sanremo e, ovviamente, prima del loro utilizzo devono essere scongelate. Una fiala in frigorifero si conserva solo alcuni giorni mentre, una fiala aperta deve essere utilizzata entro poche ore.

Il vaccino viene somministrato con la prima dose mentre la seconda è prevista almeno 28 giorni dopo e, fino ad ora, non sono previste dosi successive. Per le persone già vaccinate contro il vaiolo è sufficiente una sola dose. Iil vaccino antivaiolo è stato somministrato in Italia fino al 1979 (ma negli ultimi anni l'adesione alla vaccinazione era scarsa). In casi dubbi (nati prima del 1979 e senza documentazione certa di pregressa vaccinazione anti vaiolo) è possibile somministrare la seconda dose del vaccino MPX.

Il vaccino è previsto solo per gli over 18 e, per ora non raccomandato per chi è in gravidanza e in allattamento. E’ controindicato nelle persone con anamnesi positiva per reazioni allergiche gravi a proteine dell'uovo e ad antibiotici aminoglicosidi e chinolonici (che possono essere presenti in tracce nel vaccino poichè sono presenti nei terreni di coltura su cui è prodotto). Gli effetti collaterali del vaccino sono: febbre entro 48 ore dalla somministrazione (meno frequente) e reazioni locali (più frequenti).

Le prime somministrazioni sono previste domani, dalle 8.30 alle 13, nel reparto delle Malattie Infettive dell’ospedale di Sanremo per un totale di 25 vaccinazioni e le agende di prenotazione sono gestite dalla caposala.