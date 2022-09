Imperia: con l'Harley Davidson Italia domenica prossima al Museo Navale una festa per i 'bambini speciali'

L’Harley Davidson Italian Club Liguria torna con un grande evento d’amore e solidarietà. Con lo spirito di inclusione che da sempre contraddistingue il Club, domenica prossima si svolgerà al Museo Navale di Imperia una manifestazione dedicata ai bimbi speciali e alle loro famiglie.

La partecipazione è gratuita, l’invito è rivolto alle famiglie dei ragazzi straordinari e a tutto il mondo del volontariato. La giornata è organizzata dall’H-DIC Liguria con il Patrocinio della Città di Imperia. Il programma prevede:

- ore 17,30 il Corso Emozionale “L’Amore è...” con la Mental Coach Chiara Angela Boetti e l’Educatrice dell’infanzia Monica Ieracitano. Nel frattempo i bambini e ragazzi saranno intrattenuti dal Mago Salvatore del Teatro dei Mille Colori supportato dagli educatori professionisti dell’Organizzazione B.A.C.A.

- ore 19,00 L’ H-DIC Liguria è lieta di offrire l’aperitivo a tutti i partecipanti

- ore 20,00 Direttamente da Zelig lo spettacolo comico aperto a tutti di Daniele Raco “Il Vecchio e il male show”

“Come sempre nello spirito di solidarietà e fratellanza gli Harleysti vogliono regalare ai ragazzi speciali e alle loro famiglie un pomeriggio di divertimento - dichiara Francesco Emerigo Presidente dell’H-DIC Liguria – un incontro, un aperitivo e tante risate. Da tempo i genitori ci chiedono una giornata a loro dedicata e questo è stato per noi il modo migliore per fargli sentire la nostra vicinanza. Tutti insieme questa volta senza le nostre moto”. Per l’adesione è necessario inviare un messaggio via whatsapp al 3355729143 o una mail a hdicliguria@gmail.com