Vento spazza la costa: raffiche a 115 km/h a Ventimiglia e Bordighera, per ora pochi danni

Vento forte e pioggia non particolarmente intensa, poco dopo le 15 sulla nostra provincia. Soprattutto il vento è risultato molto forte nella zona intemelia.

In particolare tra Ventimiglia e Ospedaletti, dove la forza del vento è arrivata a 115 km/h alle 15.10. Meno forte in montagna, questa volta poco dopo le 12.30 mentre sul resto della costa, tra Sanremo e Imperia, non ha superato i 48 km/h.

Al momento non vengono segnalati particolari danni, anche se i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Ventimiglia per alcuni vetri pericolanti e a Sanremo per delle tegole di ardesia nella città vecchia. La pioggia caduta è poco meno di questa mattina, intorno ai 5 mm nell'entroterra e tra i 3 e i 4 sulla costa.

I pompieri sono anche intervenuti a Diano Arentino per un piccolo incendio di bosco subito sedato e a Borghetto D’Arroscia e Ranzo per rifornimenti d’acqua.