Covid: 55 nuovi positivi in provincia di Imperia, tre pazienti deceduti nei giorni scorsi

Sono 55 i nuovi positivi al Covid in provincia di Imperia nelle ultime 24 ore, su 440 in tutta la Liguria. Il dato è emerso a fronte di 4068 tamponi, 870 molecolari e 3198 rapidi. Nel resto della regione, si registrano 55 nuovi positivi anche in ASL 2, 249 sull'area di Genova, 81 nello spezzino.

In lieve calo il numero dei pazienti Covid ricoverati, sono 158 in Liguria, 11 in meno rispetto a ieri. Stesso trend anche negli ospedali della ASL 1 dove il dato degli ospedalizzati è a 23, di questi nessuno si trova in terapia intensiva, rispetto a ieri, sono 5 persone in meno. Cala anche il numero delle persone in sorveglianza attiva, 167 in meno.

Purtroppo aumenta il numero delle persone positive decedute. Il numero in Liguria sale a 5555 da inizio pandemia, 3 persone ricoverate sono morte tra il 2 e il 6 settembre. Si tratta di due uomini di 86 e 71 anni ricoverati all'Ospedale di Savona e di una donna di 83 anni che si trovava all'Ospedale Galliera.

Sotto il bollettino odierno e l’aggiornamento sulle vaccinazioni