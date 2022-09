Taggia: distrutta targa ai caduti della Seconda Guerra Mondiale, Oggero (PD) "Atto vandalico e sfregio alla memoria"

"E' un chiaro atto di vandalismo che non solo deturpa un importante monumento ma è un autentico sfregio alla storia e alla memoria di chi per noi ha combattuto e si è sacrificato per un'Italia migliore".



Non usa mezzi termini, Lorenzo Oggero, segretario del Partito Democratico in merito alla rottura della targa del monumento ai Caduti della Seconda Guerra Mondiale che si trova a Taggia in via O.Anfossi tra le due scuole. "E' un segnale di come oggi anche nel nostro Comune ci siano soggetti posti ad una pressione sociale che sfocia in atti di vandalismo come questo" - commenta Oggero.

"Non è il primo atto di questo genere che avviene nel Comune ma è sicuramente il più grave. - aggiunge il rappresentante locale dei Dem - Come segretario cittadino del Partito Democratico auspico in una risoluzione al problema da parte degli organi competenti augurandomi che le forze dell'Arma riescano ad individuare i soggetti autori di questo vile gesto".