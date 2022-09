Maltempo: prolungata l'allerta gialla per temporali su tutta la regione fino a mezzanotte

L’allerta meteo gialla è prolungata su tutta la regione fino alle 24 di oggi. La situazione meteorologica è in evoluzione, al momento nella provincia di Imperia non si registrano particolari problemi relativi al maltempo mentre sul savonese, la zona di Genova e il levante si sono registrati fenomeni forti e celle temporalesche.



"In questa fase della giornata i fenomeni interessano maggiormente il centro Ponente mentre strutture più organizzate continuano a permanere in mare. - affermano da Arpal - Questa situazione instabile è destinata a proseguire nelle prossime ore, andandosi gradualmente attenuando verso le ore serali".

"Si segnalano intensità molto forti a Madonna delle Grazie (Genova) con 55.2 millimetri in un’ora, Lerca (Cogoleto, Genova) con 52.2 di cui 31.4 in 15 minuti, Sciarborasca (Cogoleto, Genova) con 50.8; intensità forti a Santa Margherita Ligure (Genova) con 48.4 millimetri in un’oradi cui 26.6 in 15 minuti. Alpe Vobbia (Genova) con 40.2, Monte Pennello (Genova) con 30.0. Al momento è Madonna delle Grazie ad avere la cumulata totale maggiore con 78.8 millimetri" - analizzano da Arpal.