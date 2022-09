Seborga: dal 1° settembre, al via servizio di assistenza di base per il cittadino

Il comune di Seborga, in collaborazione con la Croce Azzurra Misericordia ODV di Vallecrosia, attiva dal 1° settembre 2022 un servizio di assistenza di base per il cittadino, denominato Sala Azzurra.

La Sala Azzurra, ubicata in via Maccario, 12 (ex dispensario farmaceutico), sarà gestita da volontari della Croce Azzurra e offrirà gratuitamente ai cittadini di Seborga i seguenti servizi:

- Consegna farmaci a domicilio

- Esami ematochimici

- Trasporto per visite mediche e esami

Si invita la cittadinanza a recarsi presso la Sala Azzurra, o a contattare gli operatori al numero di telefono 388 4797392, per informazioni e attivazione del servizio, nei giorni e negli orari di apertura.



Scaricare la locandina QUI e il volantino QUI