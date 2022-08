Imperia: Sinistra Italiana - Sinistra in Comune punta il dito contro l'amministrazione Scajola per la gestione delle strade

“Il metodo verticistico e padronale delle scelte amministrative della giunta Scajola nella gestione della viabilità cittadina riesce a mettere assieme schizofrenia e propaganda da marciapiede”.

Così interviste Sinistra Italiana - Sinistra in Comune in merito alla gestione delle strade da parte dell'amministrazione Scajola: “In una città che è costretta a subire un traffico insensato anche a causa dell'assenza di un piano organico del traffico, chi la amministra continua ad agire, a volte smentendosi, con scelte inutili, marginali e prive di una visione di insieme. In questo quadro si inserisce la vicenda di salita Aicardi, strada che collega la frazione di Poggi e che offre un’alternativa viabilistica ad un tratto di Strada Comunale Poggi. Ad agosto 2018 fu proprio la giunta Scajola, probabilmente per ripagare qualche promessa fatta in campagna elettorale, a reintrodurre in salita Aicardi il doppio senso di circolazione con la motivazione di "creare un'alternativa per il traffico per e dalla frazione di Poggi" e lo fece cancellando l'ordinanza della giunta Capacci che nell'agosto 2016 aveva invece introdotto il senso unico di marcia. Ad agosto 2022 (evidentemente il caldo qualche effetto deve averlo visto che sono tutti provvedimenti agostani) la stessa giunta e lo stesso assessore che erano intervenuti nel 2018 ritenendo quella via idonea al traffico a doppio senso e utile a smaltire i flussi di traffico, scoprono che la stessa strada è diventata inidonea, pericolosa e proditoriamente usata come "scorciatoia" dagli abitanti di Poggi tanto da prevedere di "privatizzarla" ad uso dei soli residenti della via. Il comportamento schizofrenico di chi ci amministra non sarebbe il problema principale perché, nel merito, questa operazione sembra ispirata dallo stesso principio della flat tax che in questo caso è una "flat street" che, mettendo sullo stesso piano esigenze diverse (tutti vorremmo meno tasse e meno traffico davanti a casa, ma le tasse come le strade pubbliche servono a dare risposte a tutti), finisce per perdere completamente di vista l'interesse generale. Rendendo di fatto privata una via pubblica che dovrebbe essere invece utilizzata come alternativa alla non meno stretta e tortuosa strada comunale Poggi, si finisce per creare problemi alla maggioranza degli abitanti di quella zona sovraccaricando di traffico una via non meno problematica di salita Aicardi, insomma un capolavoro. Provare ad utilizzare il buon senso con una misura quale il solo divieto di accesso dall'imbocco a monte di salita Aicardi per limitarne il traffico in discesa, mantenendo invece l'accesso a tutti da valle in direzione monte e il doppio senso di marcia all’interno per non costringere i residenti ad un percorso circolare eccessivo, è evidentemente troppo per accaldati amministratori impegnati in piccole operazioni di propaganda stradale”.