Diano Marina: in corso dì svolgimento la mostra di pittura collettiva ‘a cielo aperto’

È in corso di svolgimento a Diano Marina la Mostra di pittura collettiva ‘a cielo aperto’ a cura del gruppo di artisti dianesi ‘Dipingiamo Insieme’ con opere manufatte ed originali. L’esposizione, che durerà fino a questa sera alle 20, è ospitata in Via Nizza, Via Genova, Isola pedonale del centro storico.