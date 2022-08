Ventimiglia: auto finisce fuori strada, intervento dei Vigili del Fuoco in località San Bernardo (Foto)

Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco questa mattina in località San Bernardo a Ventimiglia per recuperare un'auto con targa francese finita fuori strada e che rischiava di precipitare su un camminamento sottostante.

Fortunatamente non si sono registrati feriti ma solo danni materiali e l'auto è stata recuperata. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale.