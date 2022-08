Da mezzanotte allerta meteo gialla per temporali su tutta la Liguria: "Possibili grandinate e trombe marine"

A partire da mezzanotte anche sulla provincia di Imperia scatterà l'allerta gialla per temporali. L'avviso è stato dato da Arpal e viene applicato su tutta la Liguria fino alle 15 di domani, giovedì 18 agosto.

Nelle prossime ore a causa del passaggio di una perturbazione atlantica sono attese precipitazioni sparse a carattere di rovescio o di temporale localmente anche forti. "I fenomeni si intensificheranno dalle prime ore della notte con temporali in estensione da Ponente verso Levante - sottolineano da Arpal - saranno forti, localmente molto forti o organizzati, soprattutto sul Levante della regione. Da segnalare che le precipitazioni saranno accompagnate da attività elettrica, da possibili grandinate, colpi di vento con raffiche particolarmente intense e trombe marine. Dal pomeriggio i fenomeni si attenueranno parzialmente ma saranno ancora possibili temporali localmente forti; residue precipitazioni sono attese anche nella prima parte di venerdì".

"Mentre a Levante si vanno “chiudendo” le ampie schiarite della mattinata, il cielo si presenta nuvoloso o molto nuvoloso sul resto della regione, con pioviggini sparse. Le temperature restano elevate, soprattutto le minime, con valori superiori ai 20 gradi nelle città capoluogo (23.0 a Genova Centro Funzionale, 24.2 a Savona Istituto Nautico, 23.4 a Imperia Osservatorio Meteo Sismico, 21.7 a La Spezia) accompagnati da tassi di umidità medio-alti; alle 13.00 la massima registrata dalla rete Omirl è di 33.7 alle 10.30 a Levanto San Gottardo (La Spezia). I venti si vanno orientando dai quadranti settentrionali a Ponente con qualche rinforzo sui rilievi (raffica a 50 km/h a Poggio Fearza, nell’imperiese)" - aggiungono.

Ecco, dunque i fenomeni previsti dall’avviso meteorologico emesso oggi dal Centro Funzionale Meteo Idrologico e che potete trovare QUI corredato dai simboli che li sintetizzano:

Oggi mercoledì 17 agosto una potente perturbazione in arrivo dalla Francia porta sulla nostra regione le prime avvisaglie di un marcato peggioramento. Segnaliamo per l'intera giornata rovesci e temporali sparsi di intensità moderata o localmente forte su tutte le zone; fenomeni in intensificazione la sera a partire da Ponente. Venti moderati da settentrione, rinforzi da Nord-Est 50-60km/h sui capi di A.

Domani giovedì 18 agosto La perturbazione investe la Liguria portando fin dalle prime ore della notte temporali in estensione da Ponente verso Levante. I fenomeni saranno organizzati, di intensità forte, localmente molto forte associati ad attività elettrica, grandine, colpi di vento e possibili trombe marine. Dal pomeriggio parziale attenuazione con temporali e rovesci residui e bassa probabilità di isolati fenomeni forti su tutte le zone. Al mattino venti 50-60km/h da Nord su ABE, da Sud-Est su C.

Dopodomani venerdì 19 agosto La perturbazione si allontana; segnaliamo precipitazioni residue di intensità generalmente moderata