Triora celebra Osvaldo Bevilacqua e Antonietta Chetta, per lui cittadinanza onoraria per lei le chiavi del paese

"Con Triora ha un rapporto particolare. E' stato più volte ospite del paese. Si è creato un attaccamento nei confronti borgo e dei suoi abitanti, sentimento ricambiato da tutta la comunità in più occasioni. - rimarca il vicesindaco - Inoltre ha portato il nome di Triora in giro per l'Italia con la sua trasmissione e i suoi progetti anche più recenti. Oggi, è protagonista indiscusso sui social dove parla del territorio, delle tradizioni e con sua moglie della cucina. Era molto conosciuto già quando era a Sereno Variabile ora lo è ancora di più. Nell'ultimo periodo è sbarcato anche su Tik Tok. Insomma una persona eccezionale sempre al passo con i tempi nonostante abbia 81 anni".

Discorso leggermente diverso per Antonietta Chetta. "Lei nel corso degli anni ha interpretato e rappresentato in maniera del tutto naturale, e grazie alla sua sapiente conoscenza delle erbe in ambito di medicina popolare, l’archetipo del tutto inventato, delle sventurate donne ingiustamente accusate di stregoneria, anche nel nostro borgo - afferma Nicosia - E' una donna che ha da sempre dimostrato disponibilità infinita partecipando a trasmissioni, interviste, e incontri. Grazie a questa attività oggi è riconosciuta come ultima signora delle erbe di Triora, grazie alla sua conoscenza e sapienza popolare. E' in tutto e per tutto una icona del paese. La sua abitazione è considerata al pari di un punto di interesse turistico dove moltissimi visitatori si recano per scambiare solo alcune parole e trovando in lei sempre la massima cordialità. Non è da tutti".