Moda sostenibile: 4 consigli per ridurre l’impatto ambientale

Al giorno d’oggi è sempre più diffusa la consapevolezza di quanto ogni scelta che compiamo possa avere un impatto enorme sull’ambiente. La stessa scelta dell’abbigliamento, ad esempio, incide in modo significativo ed è proprio per tale ragione che si sente sempre più spesso parlare di moda sostenibile. L’attenzione nei confronti dei capi, del loro tessuto, dei metodi con i quali sono stati prodotti, delle risorse che sono state impiegate per realizzarli e via dicendo è sempre più alta e si tratta sicuramente di un fattore positivo. D’altronde, oggi più che mai siamo tutti chiamati a preoccuparci dell’ambiente e tutelarlo il più possibile.

In che modo possiamo essere certi di ridurre il nostro impatto ambientale? Ecco alcuni consigli utili per riuscirci.

#1 Scegliere abbigliamento ecosostenibile

Scegliere abbigliamento ecosostenibile è sicuramente il primo passo da compiere per ridurre il proprio impatto ambientale nel momento in cui si acquistano vestiti. Al giorno d’oggi non è difficile farlo, perché anche online esistono portali specializzati proprio nella vendita di capi ecosostenibili. Un esempio è rappresentato da CONSCYOU: una piattaforma nata propria con l’obiettivo di contrastare l’inquinamento e l’impatto ambientale provocati dal settore moda e proporre alternative del tutto sostenibili senza rinunciare alla qualità e all’estetica. Dai top eleganti alla linea di abbigliamento sportivo donna , sul portale si trova di tutto rispettando però sempre una filosofia che mette il rispetto dell’ambiente in primo piano. Cosa significa però abbigliamento ecosostenibile? Semplice: si tratta di capi realizzati con tessuti riciclabili e a basso impatto ambientale, ma anche prodotti con metodi a basso dispendio energetico.

#2 Evitare lo shopping compulsivo

Per assecondare l’ideale di moda sostenibile è importante anche imparare a ridurre al minimo qualsiasi spreco e per farlo il primo passo da compiere è quello di evitare lo shopping compulsivo. Spesso e volentieri si acquistano capi ed accessori che alla fine non vengono mai indossati e questo è un grandissimo errore, anche e soprattutto in ottica sostenibile. Per produrre ogni singolo abito infatti vengono impiegate risorse, che vanno ad impattare sull’ambiente.

#3 Attenzione all’origine dei capi

Prestare attenzione all’origine dei capi e al modo in cui sono stati prodotti è altrettanto importante in nell’ottica della moda sostenibile. In linea di massima, se acquistiamo abbigliamento che viene prodotto in Europa abbiamo più garanzie anche se naturalmente dobbiamo poi verificare le certificazioni specifiche che sono state attribuite ai vari capi.

#4 Preservare la durata dei capi

Per evitare e ridurre al minimo gli sprechi, che alimentano l’impatto ambientale, è importante anche imparare a preservare la durata dei vari capi d’abbigliamento. Lavarli a temperature che non siano eccessivamente elevate, ad esempio, è sicuramente utile per non correre il rischio di rovinarli e lo stesso discorso vale per quanto riguarda l’asciugatrice, che non dovrebbe essere utilizzata. Queste sono accortezze che non consentono solamente di preservare più a lungo i capi ma permettono anche di abbattere in modo notevole i consumi energetici. Non dimentichiamoci infatti che per essere sostenibili bisogna partire dalla scelta dei giusti capi ma proseguire anche in seguito, prestando attenzione alla loro cura.