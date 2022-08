Molini di Triora: a due anni dall'alluvione firmata la prima ordinanza per la viabilità verso Gavano, "Primo passo, ora guardiamo al nuovo ponte"

"È per me un motivo di orgoglio firmare questa ordinanza dopo due anni e tutto l'impegno messo da questa amministrazione e dal Comune. Aprire la strada fino al ponte è già un traguardo. - sottolinea Manuela Sasso - Traguardo che possiamo raggiungere grazie all'intervento della Regione attraverso Protezione Civile. Con questa prima ordinanza almeno il primo tratto di strada potrà essere percorso in auto. Gavano è ancora isolata ed è un disagio per chiunque viva qui o per chi ha una seconda casa. Oggi siamo un po' più vicini alle borgate".