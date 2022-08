Sanremo: partenza col 'botto' per 'Saldi di Gioia', ottimi affari per clienti e commercianti. Si prosegue fino a domani sera

Stanno andando molto bene i ‘Saldi di Gioia’, l’appuntamento ormai classico proposto da Confcommercio a Sanremo che, sia ad agosto che a marzo propone un ultimo strascico di svendite di fine stagione, con affari importanti, sia per la clientela che ovviamente per i commercianti.

Questa mattina il via alla due giorni di vendite promozionali in tutto il centro della città, dove oggi era impossibile riuscire a muoversi, vista la enorme quantità di residenti e turisti che erano alla ricerca del migliore affare. Come da prassi, la maggior parte dei negozi del centro è ‘uscita’ all’esterno con le proposte da fare alla clientela, che ha già risposto alla grande.

Una giornata, in questo weekend lungo di Ferragosto, che sta avviando il momento clou dell’estate in una città dove è praticamente impossibile riuscire a trovare un posto, sia negli alberghi che nei ristoranti. Tornando a ‘Saldi di Gioia’, le svendite proseguiranno oggi e domani per tutto il giorno e anche la sera.

Saldi che, tra l’altro, dopo una partenza davvero molto blanda a luglio, sono decisamente migliorati con agosto. L’arrivo dei vacanzieri, ma anche francesi e residenti ha consentito un deciso miglioramento degli affari per i commercianti. Un buon momento, quindi, per l’economia cittadina.