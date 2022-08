Sanremo: dal 23 al 25 agosto torna 'Zazzarazzaz' l'appuntamento con la musica jazzata giunto alla 23a edizione

Torna a sanremo dal 23 al 25 agosto l’appuntamento con ‘Zazzarazzaz’, giunto alla 23° edizione, quest’anno dedicata al ricordo di Renato Rascel.

Dall'estate 1997 il festival della canzone jazzata di Sanremo costituisce uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti della buona musica in riviera. Anche quest'anno l'appuntamento dedicato allo swing italiano, nelle sue più diverse espressioni e qualche digressione internazionale, andrà in scena dal 23 al 25 agosto in piazza San Siro, lo stesso suggestivo luogo dove la manifestazione vide la luce tanti anni fa.

L'iniziativa, come sempre organizzata dal Centro Studi Musicali ‘Stan Kenton’ con il sostegno del Comune di Sanremo, assessorati al Turismo e alla Cultura, e la direzione artistica di Freddy Colt. L’edizione di quest’anno torna ad avere tre serate di concetti, consecutive, arricchite daga presenza di orchestre, formazioni vocali, singoli cantanti e solisti di chiara fama, secondo una linea ben precisa che vuol rievocare lo swing vocale, il teatro leggero e il jazz degli anni Quaranta e Cinquanta.

Non per nulla la dedica della rassegna di quest'anno è rivolta al ricordo di un grande artista poliedrico come Renato Rascel, cantante, attore, fantasista e compositore.

Martedì 23 agosto, alle 21,30, la rassegna si aprirà con la serata ‘Rievocando’, incentrata su Rascel e sul suo partner musicale d'eccellenza il Maestro Gorni Kramer. Protagonisti della serata saranno gli ‘Swing Kids’, la formazione diretta da Freddy Colt. Insieme alla band si esibirà una vera star del jazz italiano, il fisarmonicista alessandrino Gianni Coscia, classe 1931.

Mercoledì 24, sempre alle 21.30, si svolge la serata dedicata ai ‘Nuovi Swings’ che vedrà pei la prima volta in rassegna il trio vocale ‘Le Signorine’, proveniente da Firenze, che propone uno spettacolo intitolato ‘Caffè con i cantautori’ nel quale i brani più classici del cantautorato italiano (Dalla, De André, Gaber, Concato, Conte).

Giovedì 25 la terza e ultima serata, quella dedicata allo ‘Swing d'Autore’. Ci sarà un momento d'apertura in cui si ascolteranno le nuove produzioni del cantautore Alessandra Sellati, alcuni brani ironici e istrionici proposti piano e voce. La serata proseguirà con un concerto dedicato alla musica di Billie Holiday, leggendaria cantante afroamericana che ha caratterizzato il jazz nel periodo contemporaneo. A riproporre con classe il repertorio di ‘Lady Day’ sarà la cantante siriana Manina Syoufì con il suo quintetto.

Le serate saranno presentate dal direttore Freddy Colt affiancato dall’attrice Veronese Beatrice Zuin. L'ingresso per il pubblico è libero e gratuito.