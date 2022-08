Ventimiglia: manca l'acqua a Roverino, via XX Aprile e zone vicine per un guasto, in arrivo le autobotti

La crisi idrica continua a colpire la nostra provincia e i problemi si continuano a riproporre in diverse zone. Questa volta la protesta sale da di via XX Aprile a Ventimiglia, dove diversi condomini sono senz’acqua da circa 20 ore e i residenti non hanno ancora ottenuto risposte.

L’acqua manca in buona parte della zona di Roverino e, alcuni cittadini ci hanno interpellato per chiedere lumi: “Non vogliamo assolutamente fare i lamentosi e creare polemiche di ogni sorta – ci dicono i residenti – perché capiamo perfettamente la difficile situazione che si sta vivendo. Ma sono passate troppe ore e da Rivieracqua non mi hanno dato risposte. Siamo così andati dai Carabinieri, gentilissimi, che hanno chiamato a loro volta l’azienda. Ma ora perché non ci avete fatto arrivare un’autobotte”. I residenti lamentano solo i problemi agli anziani, i bambini e i malati: “Per il resto siamo consapevoli che i guasti possono capitare, ma almeno dateci una mano con le autobotti".

La zona colpita dalla mancanza d’acqua riguarda tutta la parte di Roverino, via XX Aprile e le strada che portano alle case popolari. La Protezione Civile di Ventimiglia si è subito attivata per capire la situazione e, da Rivieracqua hanno confermato la rottura di due stazioni di pompaggio. Il guasto è stato trovato poche ore fa e i lavori sono iniziati, ma non si sa ancora quando il servizio sarà ripristinato.

Dalla Protezione Civile fanno sapere che le squadre, ora impegnate nello spegnimento dell’incendio sul monte Pozzo, al rientro provvederanno a rifornire l’acqua con le autobotti. Sarà ovviamente acqua non potabile, ma che potrà essere utilizzata per scopi igienici. Purtroppo la situazione in tutta la provincia è molto difficile e tecnici e operai di Rivieracqua stanno cercando di ovviare, insieme alle autorità competenti, a una situazione che da mesi sta attanagliando la nostra zona.