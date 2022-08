'Lilt e Musica insieme': Gianluca Burzese ai Giardini Lowe di Bordighera 'A spasso tra le note'

Il mondo LILT della provincia di Imperia si arricchisce costantemente di nuovi contenuti ed iniziative, che raccolgono l'attenzione di moltissimi concittadini i quali, con iniziative personali o attraverso il coinvolgimento di amici o altre Associazioni, raggiungono obiettivi sempre più importanti.

Il mese di agosto, non da meno, raccoglie una iniziativa unica e marcatamente significativa. Giovedì prossimo alle 21.15 presso i Giardini Lowe di Bordighera Gianluca Burzese con 'A spasso tra le note' ci porterà in un viaggio musicale tra cover ed inediti. Venticinque anni, Laureato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, ha al suo attivo una prorompente vena compositiva pop, da 'Quella ragazza di cui parlo', primo singolo, a 'Montenegro' del luglio scorso. E Gianluca ha voluto esordire sul palco di Bordighera con un evento gratuito, ad entrata libera ed offerta a favore della Lilt Associazione Provinciale di Imperia Sanremo.

“Siamo lusingati – dice il Presidente della Lilt, Dott. Claudio Battaglia – di questa attenzione da parte di un giovane e promettente cantautore e musicista, da un lato per la qualità delle sue composizioni, dall’altro e soprattutto, perché è un giovane, che, con una inusitata sensibilità, si rivolge ad una Associazione che opera nell’ambito della Prevenzione e della Cura dei tumori maligni, argomento difficile da affrontare con il cuore come fa Gianluca fino a dedicare la sua performance alla Lilt. Perché lo fa?....sarà, forse, un piccolo mistero che il Cantautore ci svelerà giovedì 11 agosto a Bordighera, un motivo in più per esserci, per una buona musica ed una buona causa. Ai nostri concittadini dico solo che li aspettiamo, esserci sarà il miglior premio per questo giovane e sensibile Amico”.