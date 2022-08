Incendio nell'albenganese, il comandante Gissi: "Vari fronti attivi, ma tutti sotto controllo" (Foto e Video)

Dopo una difficile notte, sono ripartite questa mattina le operazioni di spegnimento dell'incendio che sta flagellando l'entroterra albenganese ormai da sabato pomeriggio.

Sul posto un grande dispiegamento di forze impegnate ad arginare le fiamme, come spiega il comandante provinciale dei vigili del fuoco Emanuele Gissi.

"Abbiamo tante forze attive, circa 100 professionisti, 40 volontari, la flotta aerea dello Stato, la flotta regionale e dal nostro punto di vista abbiamo anche l'aiuto dei colleghi di Genova e dal Piemonte e dalla Lombardia - sottolinea Gissi - è un incendio impegnativo: abbiamo ancora dei fronti attivi, stiamo però controllando tutto il perimetro in modo tale da limitare il rischio per tutte le persone. Questa è una zona fortemente d'interfaccia, cioè in cui ci sono abitazioni in prossimità o addirittura all'interno della vegetazione, e questo rappresenta una complessità maggiore".

"Abbiamo evacuato circa 120 persone in via precauzionale per evitare qualsiasi rischio ed è stata una strategia vincente perché fino ad adesso non abbiamo avuto danni alle persone e limitatissimi danni alle cose - continua il comandante provinciale - Ovviamente c'è il danno al territorio: il bosco impiega tempo per essere ripristinato, dobbiamo fare in modo che queste cose non accadano o che gli effetti siano limitati".

L'emergenza nel territorio ingauno ha trovato una risposta importante da parte della macchina dei soccorsi: "Ci siamo - continua Gissi - tutto il sistema regionale c'è, la Liguria è una regione che funziona molto bene dal punto di vista della lotta dell'antincendio boschivo e c'è una grande integrazione tra professionisti e volontariato".

In conclusione, il punto della situazione: "Abbiamo vari fronti, in particolare uno sul ponente e uno sul levante, c'è qualcosa che sta ripartendo su Ortovero: sono tutti sotto controllo, abbiamo i nostri direttori delle operazioni di spegnimento che coordinano le operazioni locali e quindi siamo abbastanza tranquilli. Le indagini sulle cause dell'incendio? Stiamo collaborando con i carabinieri forestali per raccogliere le prime informazioni, non ne abbiamo attualmente di particolari ma ci stiamo lavorando".