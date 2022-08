Coronavirus: meno tamponi e calano i nuovi positivi, ma anche il tasso di positività è in discesa (15%)

Come ogni lunedì pochi tamponi e numeri in calo nella nostra provincia e in Regione. Sono 330 i nuovi positivi al Covid in Liguria nelle ultime 24 ore, dei quali 33 in provincia di Imperia, 91 nel savonese, 146 a Genova e 60 a Spezia.

Sono stati 2.153 i tamponi processati, dei quali 455 molecolari e 1.698 antigenici rapidi. Buone notizie dal tasso di positività, unico vero dato che indica realmente la situazione dei nuovi contagi e che oggi è al 15,32% in calo.

Crescono lievemente i ricoverati nella nostra provincia, oggi 40, ovvero 3 in più di ieri con un paziente in terapia intensiva, dopo diversi giorni senza nessuno. Su base regione sono 410, ben 18 in più di ieri e 7 in terapia intensiva (+2).

Non si registrano morti oggi in regione, dove sale lievemente il numero dei pazienti in isolamento domiciliare, 15.505 ovvero 87 più di ieri.

Sotto il bollettino e l’aggiornamento sulle vaccinazioni