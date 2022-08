Sanremo: doppio problema in strada Modulive Cantalupo, la rabbia delle 20 famiglie della zona

Un nostro lettore di Sanremo, Ezio Morra, ci ha scritto per evidenziare un paio di problemi che si sono verificati in via Modulive Cantalupo:

“Da venerdì scorso a ieri mattina abbiamo avuto un improvviso stop all’acqua potabile senza nessun preavviso, lasciando circa venti famiglie all'asciutto. Alle richieste di intervento, da Rivieracqua è stato risposto che non sapevano nulla di guasti in zona. Per fortuna l'acqua è tornata regolare nella tarda mattinata di ieri, ma i disagi sono stati ovviamente tanti. Nella stessa strada (nella foto scattata ieri alle 17.15) segnaliamo la presenza di due soli cassonetti, uno per l'organico ed uno per la carta. Devono soddisfare sempre venti famiglie che pagano circa 400 euro all'anno per un porta a porta che non esiste”.