Ventimiglia: domenica prossima con 'Alternativa Intemelia' torna l'appuntamento con lo 'Scambio dei libri'

Nell’ambito della giornata commerciale ventimigliese del ‘Desbaratu’, l'associazione Alternativa Intemelia ripropone domenica prossima lo scambio dei libri.

Chiamato anche ‘book crossing’, ad organizzarlo saranno ancora una volta i membri appartenenti al gruppo di Alternativa Intemelia, i quali, visto il successo riscontrato e le numerose richieste ricevute nei precedenti appuntamenti, hanno deciso di replicare la riuscitissima iniziativa, divenuta ormai un tradizionale appuntamento socio-culturale dell'estate ventimigliese.

L'evento si svolgerà dalle 17 alle 23 di fronte allo stabilimento balneare Miramare, in passeggiata Oberdan. Chi non avrà volumi da scambiare potrà comunque prendere i libri che desidera in cambio di piccole e libere offerte.