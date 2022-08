Sanremo: questa sera Morgan in ‘classico’ con la Sinfonica all’auditorium Alfano “Vorrei un programma in tv con l’orchestra” (video)

Ha vissuto Sanremo nella veste ‘pop’ del Festival, ha assaporato a pieno l’anima del Tenco prima come artista e poi come co-presentatore e ora è pronto per sperimentare la versione ‘classica’ della Città della Musica.



Questa sera Morgan porterà all’auditorium Franco Alfano, storica sede concertistica matuziana, una versione inedita dei suoi brani (sia da solista che con i Bluvertigo) e di alcune perle firmate da nomi del calibro di Luigi Tenco, Fabrizio De André e Umberto Bindi. Grazie agli arrangiamenti del maestro Angelo Valori, la Sinfonica di Sanremo lo accompagnerà in un concerto che l’artista non nasconde di voler trasformare in uno show televisivo.



“La cosa che farò stasera mi appartiene molto rispetto all’ospitata in televisione facendo una cosa che non mi rappresenta - ha dichiarato questa mattina Morgan nella sede del Club Tenco a poche ore dal live - ho sempre pensato che fare queste ospitate potesse essere una merce di scambio per poter prima o poi fare un mio programma televisivo e lo concepirei proprio con l’Orchestra Sinfonica, proprio come faremo questa sera”.

Morgan è intervenuto anche in merito al dualismo che Sanremo sta vivendo tra l’anima classica della Sinfonica e una programmazione estiva ‘crossover’ che la sta aprendo anche al pubblico mainstream del pop. A qualcuno la scelta non è andata giù e la voce circola ormai da giorni negli ambienti musicali sanremesi. “Spesso il musicista che viene dal conservatorio ha il problema della relazione con la realtà della musica, vive in un universo a sé - ha commentato Morgan - il conservatorio italiano è prezioso, insegna bene, se qualcuno non ha apertura mentale si cercherà di fargli capire o da solo capirà. Ho visto i musicisti molto presi bene dalla cosa”.

L’intervista a Morgan e al maestro Angelo Valori

Il programma della serata: Altrove (Morgan), Cieli neri (Bluvertigo), Il mio regno (Luigi Tenco), The baby (Morgan), Il Destino cattivo (Morgan), Amore Assurdo (Morgan), Un ottico (Fabrizio De André), Foto nella mail box (Morgan), La sera (Morgan), Il senso delle cose (Morgan), Arrivederci (Umberto Bindi).

Morgan regalerà al pubblico di Sanremo anche la prima esibizione dal vivo del suo ultimo lavoro “Battiato mi spezza il cuore”.

Appuntamento questa sera alle 21.30 all’auditorium Alfano.