Sanremo: chiusura asili nido, Consiglio "Sono estremamente preoccupato per la situazione nella nostra città"

"Sono estremamente preoccupato per la situazione degli asili nido nella nostra città": è questo il commento sulla notizia (QUI) relativa alla chiusura di due plessi a Sanremo pubblicata dal nostro giornale, del portavoce cittadino di Sanremo di Fratelli d’Italia, Antonino Consiglio.

“L'Italia è la nazione con la più bassa natalità in Europa – prosegue - tutti parlano di famiglie ma poi la situazione è che per chi non ha il supporto assicurato dai nonni diventa quasi impossibile avere un bambino. Salari bassi, alta precarietà e zero servizi. Nella nostra città il problema dei posti negli asili nido era già negli scorsi anni particolarmente sentito ora apprendiamo che due nidi chiudono. Occorre invertire questa tendenza, è prioritario aiutare le famiglie che mettono al mondo figli. Le risorse impegnate in servizi per famiglie ed infanzia sono investimenti per il nostro futuro”.

“Auspico che la questione – termina Consiglio - divenga prioritaria per l'amministrazione. Non servono vuote parole ma occorre reperire le risorse necessarie, trovare accordi e trovare soluzioni per fare sì che a Sanremo i posti negli asili aumentino e non diminuiscano, anche perché il pubblico è sempre stato un'eccellenza per offerta formativa e standard qualitativi”.